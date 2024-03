Una esposizione sulle internate di Maggiano

Si tiene oggi, alle 16, l’inaugurazione della mostra ’Internate a Maggiano’ nella sede di Ambiente spa, società non profit (azienda di ingegneria ambientale), in via Frassina a Nazzano. Dopo i saluti di Patrizia Vianello (nella foto), fondatrice di Ambiente spa, e di Alessandra Celi, Luciana Vietina e Giulia Talini, curatrici della mostra, ci saranno gli interventi di Mirella Cocchi della Commissione regionale pari opportunità, e di Giovanni Rossi, educatore professionale. Le letture sono affidate a Nicole Alari. Il percorso sarà visitabile dino al 22 marzo, dalle 9 alle 18. Hanno contribuito alla realizzazione del percorso espositivo alcuni istituti scolastici.

Il Liceo Chini di Lido di Camaiore (classi 4BSU e 5ASU), con la docente Simona Bandettini e la collaborazione della docente Giulia Carbone, che hanno scelto i brani tratti da ’Le libere donne di Magliano’ di Mario Tobino e le registrazioni audio che permettono al visitatore di ascoltare le voci di chi visse quel periodo nell’ospedale psichiatrico.

Il Liceo Palma di Massa ha realizzato le opere grafico pittoriche grazie agli studenti della classe 5A, indirizzo Arti figurative. Sei storie, sei nomi, sei donne alle quali restituire un volto, seppur immaginario, con l’aiuto e la suggestione della lettura dei materiali d’archivio proveniente dall’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, frutto della ricerca di Alessandra Celi e Luciana Vietina, e del libro di Tobino. Le opere su carta, a tecnica mista, sono state realizzate durante un laboratorio dedicato di disegno e pittura, tenuto da Alessandro Coltri, docente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, in sinergia con le insegnanti dell’Indirizzo figurativo Claudia Leporatti, Patrizia Mannini e Lucia Matteucci. Cristiana Cardini, docente di Lettere, ha condotto gli approfondimenti storici e letterari.