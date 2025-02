Una donazione alla Onlus del reparto oncologico in ricordo di Rosario Rossi

Una donazione importante da Alessandra Fantasia, di Terrarossa a Licciana, per il reparto di Oncologia dell’Ospedale delle Apuane. L’ha consegnata ieri al primario del reparto, Andrea Mambrini, che ha fondato la Onlus “Una mano per l’Oncologia” destinata alla raccolta di aiuti per l’acquisto di attrezzature specifiche e per creare iniziative per l’attività medica terapeutica. "Una sorpresa – commenta Mambrini – che ci ripaga dell’impegno che profondiamo, giorno per giorno, nella nostra attività medica".

Rosario Rossi, compagno di Alessandra, si è spento a dicembre dopo 5 anni di malattia. "Era una persona positiva sempre – racconta Alessandra – anche a discapito di situazioni avverse che avessero potuto coinvolgerlo. Attivo, felice e disponibile nonostante la malattia. Non ha mai mollato, e, fino all’ultimo, questo suo stupendo profilo ha alleviato le sue e le nostre sofferenze. Spesso dottori e infermieri mi hanno confidato che la sua presenza dispensava allegria e spensieratezza, caratteri, questi, normalmente assenti in un reparto oncologico".

Così, grazie anche alla generosità dei molti amici, conoscenti e parenti di Rosario, Alessandra ha raccolto 1.530 euro che saranno usati dalla Onlus per le esigenze di reparto e per migliorare permanenza e servizi ai pazienti. Alla donazione anche la dottoressa Paola Pacetti, coordinatrice del Day hospital Lunigiana dove Rosario era in cura.

Nella foto Alessandra con Mambrini e Pacetti.