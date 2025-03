Una città per giovani. Il bar ’Crema’ si rinnova e punta all’apericena

In città cambia il modo di frequentare i bar e il caffè Crema di Cristina Bencivinni nella centralissima via Roma si adatta alle nuove esigenze. La vulcanica proprietaria ha deciso di rinnovare il locale trasformandolo nella giusta location per aperitivi e apericena, una moda che negli ultimi anni ha stravolto il concetto di vivere i bar. Va detto che il calo di uffici e luoghi di lavoro del centro storico ha determinato anche la diminuzione delle colazioni e dei pranzi di lavoro. Il ’Crema’ gestito dai fratelli Cristina e Franco e da Aurora Mosti, la figlia della titolare, negli ultimi tempi è diventato una tappa d’obbligo per un aperitivo con stucchini e taglieri. E così per rendere ancora più confortevole l’apericena, i titolari hanno deciso di rinnovare il locale con nuovi vini, una varietà di cocktail e tanto altro ancora. La famiglia Bencivinni crede molto in Carrara e lo dimostra questo nuovo investimento e con le altre due attività di famiglia: la creperia e il negozio di caramelle Candyland che danno anche numerosi posti di lavoro. "Dopo il grande rinnovo che abbiamo avuto nel 2014 adesso ne facciamo un altro, e questo sarà mirato al lavoro che si è modificato in questi anni – racconta Cristina –. Quando abbiamo rinnovato nel 2014 avevamo cominciato a pensare a quello che sarebbe stato il nostro lavoro in un locale nuovo già nel 2012. In quel periodo non c’era ancora il boom dell’aperitivo, l’apericena, il momento di potersi ritrovare insieme a bere qualcosa dopo il lavoro. E quindi abbiamo la necessità di rinnovarci per dare un servizio a questa nuova esigenza. A Carrara abbiamo sempre lavorato tantissimo, siamo stati premiati per il coraggio e la visione innovativa. Carrara regala un sacco di gioie – conclude Bencivinni –. È vero che è una città che ha avuto dei cambiamenti, ma noi siamo andati incontro a questi cambiamenti, ci siamo evoluti, con un servizio che potesse essere apprezzato. Il nostro rinnovo vuole essere anche di sprono per coloro che vogliono investire su Carrara, che non è assolutamente una città morta. Mi auguro che vengano ad aprire negozi, bar, pasticcerie perché questa città premia chi ci crede e chi la ama. Amplieremo anche le colazioni con un piano in più di vetrina così da soddisfare tutte le esigenze".