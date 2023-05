Una città cardio protetta In arrivo 40 defibrillatori

CARRARA

Un team di angeli che salvano le vite. E’ partito con Nausicaa il progetto Carrara cardio protetta che prevede la diffusione di 41 defibrillatori su tutto il territorio, dai monti al mare. L’iniziativa di Nausicaa, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha riunito anche le forze di Fondazione Monasterio, Pubblica Assistenza, Avis, 118, Fondazione Cassa di Risparmio, Ordine dei Medici e le Proloco. Il tutto culminerà con un evento formativo per la cittadinanza, che si svolgerà sabato alle 16 all’Autorità Portuale, dove i cittadini verranno formati su come utilizzare i defibrillatori e le pratiche di primo soccorso. Sarà anche l’occasione di poter effettuare un controllo gratuito sui propri valori (dalle 9 alle 16), con risultato che verrà rilasciato nel pomeriggio.

"L’importanza di questa iniziativa – ha spiegato la vicesindaca Roberta Crudeli – ricalca il tema della prevenzione, già messa in campo più volte da Nausicaa. Il pronto intervento, in certi casi, diventa di fondamentale importanza per la vita umana". "Parlo come amministratore e come cittadino – ha commentato l’assessore alle Partecipate, Carlo Orlandi – E’ di prioritaria importanza proseguire nella prevenzione, già applicata anche precedentemente in altri campi. Adesso, grazie a questa iniziativa, Carrara potrà dare un ulteriore servizio alla cittadinanza". "Tra gli obiettivi della mission delle farmacie comunali – ha aggiunto il direttore di Nausicaa, Lucia Venuti – ci sono le azioni che mirano a ridurre la mortalità e alla morbilità. Grazie alle competenze acquisite attraverso la formazione del personale e alla collaborazione con le eccellenze territoriali, il servizio ha potuto mettere a disposizione dei cittadini diversi progetti di screening". "Prevenzione del glaucoma, dell’occhio secco e delle apnee notturne sono solo alcune delle iniziative per i cittadini – ha ricordato il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – Ora è la volta di Carrara cardio protetta, che nasce per prevenire l’arresto cardiaco. Un gioco di squadra tra istituzioni e associazioni, con un principale obiettivo: sensibilizzare la popolazione sull’importanza di intervenire rapidamente".

All’incontro di presentazione erano presenti Fabio Rota Conti (medico del 118), Davide Zubbani (Avis), una rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fabio Barbieri (formatore primo soccorso e utilizzo defibrillatore Pubblica Assistenza), Cristiano Corsini (segretario provinciale delle Proloco).