Una ’casa’ per madri in difficoltà. Non solo un rifugio sicuro ma un luogo di riscatto sociale

Si chiama Andromeda Aps ed è una nuova comunità a dimensione residenziale, rivolta a donne con bambini o ragazze gestanti. Nata nel dicembre 2022, l’associazione ha aperto la propria struttura a Montignoso, dal nome Casa Alfa. Questa comunità vuole essere un rifugio dove accogliere madri con bambini o ragazze gestanti in difficoltà, offrendo al contempo un’occasione di riscatto lavorativo e sociale, grazie ai percorsi di formazione messi in campo da Andromeda. Andromeda nasce dal progetto di un gruppo di giovani donne, già attive nell’ambito sportivo e didattico con la società ’Sport In’, per creare un luogo dove accoglienza, formazione, lavoro, attività sportive e sociali si uniscono in percorsi specifici. In questo progetto Giulia Firomini, imprenditrice apuana, presidente dell’Aps, non è mai stata sola. Con lei c’è un team di professioniste: Sonia Cherubini, in qualità di assistente all’infanzia e tecnico delle animazioni socio educative, l’assistente sociale Francesca Gatti e la psicologa Michela Lorenzetti. Un lavoro di squadra, ma anche in collaborazione con ’Sport In’ affinché i bambini accuditi possano avere momenti di svago e divertimento all’interno della ludoteca e dei campus estivi organizzati dalla società. Non solo percorsi formativi per le madri, ma anche ludici per i bimbi stessi.

"Per noi questo deve essere uno dei principali obiettivi di una comunità a dimensione residenziale – dice Firomini – un luogo dove queste persone si sentano al sicuro, ma che al tempo stesso consenta loro il reinserimento in un contesto sociale e lavorativo, dando a queste madri un sostegno, sviluppando e valorizzando le loro capacità. Questo è possibile attraverso corsi di formazione con aziende specializzate sul territorio, affinché le nostre ospiti possano sviluppare le proprie predisposizioni e capacità. Per questo è nata Casa Alfa". Per i bambini ospitati sono a disposizione i vari campus e doposcuola organizzati da ’Sport In’, attivi tutto l’anno: la ludoteca a Ronchi, oppure i campus estivi al campo scuola di Massa, all’Apua Summer Camp di Cinquale e, ancora, il campus al bagno Pupa&Mocambo. "È stato difficile, ma ora abbiamo aperto e siamo molto soddisfatti", conclude Firomini. L’associazione Andromeda ora è alla ricerca di personale per questo progetto: "Cerchiamo due educatrici con contratto part-time, con titolo abilitante in materie socio-sanitarie".