Un weekend... carnevalesco: sfilate, carri e giochi nei paesi lunigianesi

Un fine settimana dedicato alla festa più pazza dell’anno. Si comincia domani alle 14 allo Spazio gioco educativo di Casola, con merenda e giochi. Sabato, nel Comune di Bagnone, l’attesissimo ‘Spaventino e Falò’. Ritrovo alle 14 al parco giochi di Via Santa Caterina, sfilata lungo Bagnone e sosta per merenda e giochi nelle piazza principale, accompagnati dalla musica della Filarmonica Santa Cecilia, a seguire ritrovo nel Piazzale della Chiesa di Corlaga con merenda, giochi e tanto divertimento con il Mago Giò, per finire, alle 19, arrivo di Spaventino e Falò. Sempre sabato carnevale a Pontremoli, in piazza Italia, dalle 14,30 la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, con due tappe, in via Manfredi Giuliani e nella piazzetta del Bombardone, e merenda offerta dai commercianti. Animazione e giochi dalle 16 in piazza della Repubblica, poi saranno premiati i carri e i gruppi mascherati più belli.

Tante le feste organizzate domenica: ritrovo dei carri alle 14.30 alla palestra comunale di Barbarasco, passaggio in via Europa e in via Roma e arrivo nel borgo di Barbarasco, carnevale nel borgo di Ponticello di Filattiera, dalle 14,30. Carnevale anche in Croce rossa, ad Albiano Magra, dalle 15, nella sede in via don Pietro Corsini, con merenda e tanti giochi. La giornata è inserita nel programma del progetto 8-13, rivolto ai bambini, ma è aperta a tutti, grandi e piccoli. Lunedì festa di carnevale al Centro giovanile Centofiori di Mulazzo, in collaborazione con l’oratorio San Giuseppe di Arpiola. Appuntamento dalle 16 alle 18, con giochi, musica e tanto divertimento. Festa anche martedì 4 marzo dalle 15,30 la Sala Polifunzionale ‘Don Clemente Tedeschi’ a Codiponte, con il Carnevalino dei bimbi. Per finire Carnevale a Gragnola, domenica 9 marzo. Alle 14,30 partenza della sfilata dei carri allegorici, in piazza ci saranno la tradizionale fiera di quaresima e un gonfiabile per i bambini gratuito. In caso di pioggia evento si svolgerà al palazzetto sportivo.

M.L.