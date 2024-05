Un volume con le foto di Uliano Lucas

Sabato alle 18 al museo Carmi in Padula è in programma l’evento di chiusura della mostra di Uliano Lucas ‘Altre voci, altri luoghi’. Nell’occasione Lucas e Tatiana Agliani presenteranno il volume fotografico ‘A passo lento nella realtà’. Partendo da un’antologia di suoi scatti, Uliano Lucas rievoca in prima persona incontri, scelte, momenti della sua vita, facendo riaffiorare sia le idealità e le contraddizioni di una stagione del fotogiornalismo sia gli avvenimenti politici e i cambiamenti socio-antropologici che hanno segnato cinquant’anni di storia. Dagli anni della formazione nell’ambiente di Brera ai giorni trascorsi nella Sarajevo sotto assedio, passando per gli incontri con i protagonisti dell’avanguardia intellettuale italiana e i viaggi in Africa durante la decolonizzazione, A passo lento nella realtà è un’occasione per riflettere sulle capacità di racconto, dialogo e testimonianza della fotografia e sulle trasformazioni del fotogiornalismo dall’epoca del rotocalco all’avvento del digitale. La mostra si può visitare fino a domenica 5 maggio.