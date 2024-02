"Un uomo dall’animo gentile". Addio a Leonardo Borotto. Si è spento all’età di 56 anni

Una drammatica notizia ha sconvolto la comunità cararrese. È scomparso all’età di 56 anni Leonardo Borotto, compagno della collega giornalista Giovanna Mezzana. Di origini milanesi e dopo un’infanzia a Locarno, in Svizzera, si era trasferito in provincia, dove aveva iniziato a lavorare fin da ragazzo come assistente ai bagnanti, in vari stabilimenti e residence tra Ronchi e Marina di Carrara.

Proprio al bagno Doride di Marina conobbe quella che sarebbe diventata la sua inseparabile compagna, dando vita ad un grande amore che è rimasto tale per più di trent’anni. Diplomatosi geometra con la preside Liliana Barattini e con la professoressa di lettere Anna Maria Pregliasco, con una specializzazione nella domomeccatronica e nell’automazione, Borotto viene ricordato come una persona dal carattere introverso e riservato, ma con un mondo interiore molto ricco, che riservava solo alle persone davvero vicine.

Aveva sposato a pieno il percorso di lavoro della compagna, sostenendola e incitandola nei moneti difficili e gioendo per le soddisfazioni che si era presa nel corso della carriera.

I funerali si terranno questa mattina con partenza alle 10 dalle onoranze funebri “Le Carraresi” di via del Cavatore, per poi proseguire alla volta di Turigliano. Alla collega Mezzana giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione e dei colleghi tutti. La giornalista ringrazia "gli infermieri Armando Giorgi e Antonella Bertocchi, la dottoressa Egidia Cantisani della Terapia del Dolore e il direttore Andrea Mambrini del Dh oncologico dell’Asl nord ovest non solo per servizi e competenze ma per quelle doti umane mai scontate con cui hanno seguito Leonardo".