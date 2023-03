Un trenino a Marina per festeggiare San Giuseppe

Grande attesa per la fiera di San Giuseppe di scena domenica a Marina. Un’edizione che per la prima volta avrà un trenino turistico che dalla Caravella percorrerà tutto il viale Vespucci. Oltre cento bancarelle disposte come lo scorso anno: viale XX Settembre, via Firenze, via del Commercio e via Garibaldi. "La fiera di San Giuseppe è molto importante per i marinelli ed è nostra intenzione farla crescere – spiega l’assessore al Commercio Lara Benfatto –. Per questa nuova edizione abbiamo programmato diverse novità che speriamo richiamino anche da fuori città. Tra queste la presenza di un trenino turistico. Si tratta di un’iniziativa che abbiamo intenzione di replicare in occasione dell’arrivo dei crocieristi e quello di domenica sarà un primo importante banco di prova". "L’obiettivo – spiegano il presidente della commissione commercio Luca Vinchesi e la consigliera Letizia Carusi – è quello di rinnovare e migliorare la fiera secondo una linea che abbiamo già inaugurato con quella di Sant’Andrea. Per questo in via Firenze ci saranno gli asinelli, ma anche banchi e attività organizzate da Coldiretti. Una collaborazione nella quale crediamo molto, non solo per la serietà dell’associazione, ma perché ci dà la possibilità di valorizzare importanti realtà del nostro territorio".