Un tirocinio curricolare per diplomati o laureati

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha pubblicato un avviso per l’attivazione di un tirocinio curriculare per diplomati o laureati. La sede operativa è Capannori, in via dello Scatena 4 a Santa Margherita (Lu). Il tirocinante sarà assegnato in affiancamento all’ufficio ragioneria ed economato, nell’area amministrativa ed economico-patrimoniale. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi, possibilità di proroga fino a 12 mesi, nei casi previsti dalla normativa, per 33 ore settimanali. Rimborso spese che varia in base al titolo di studio del candidato. Occorre diploma di ragioneria o laurea in materie economiche. Le domande possono essere presentate entro il 27 marzo a mano alla sede di Capannori del Consorzio 1 Toscana Nord, via Scatena, 4, 55012, Santa Margherita - Capannori (LU), in orario di apertura uffici o via mail a [email protected] o via PEC all’indirizzo [email protected].