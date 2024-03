Un tetto nuovo per il rifugio. Raccolta fondi per il ’Nello Conti’

"Un tetto per il Nello Conti" è il nome della campagna che il Cai di Massa lancia proprio in queste ore per raccogliere fondi così da poter sistemare la copertura dello storico rifugio che si trova sui versanti massesi delle Alpi Apuane. Il Nello Conti è un vero e proprio faro per escursionisti e in particolare per i viandanti della via Vandelli: lì, a oltre 1.400 metri di altezza, nella zona dei Campaniletti, diventa un punto di riferimento per chi viaggia lungo la storica strada per raggiungere Massa e il mare.

"Se ti metti in cammino, salendo le Alpi Apuane lungo la storica Via Vandelli, a un certo punto arriverai ad uno spiazzo, sotto i tuoi piedi vedrai le nuvole, davanti a te le vette delle montagne e il mitico rifugio Nello Conti – scrive il Cai nella sezione dedicata al lancio della campagna di crowfunding –. Posto sulla storica Via Vandelli, che attraverso le Apuane, unisce la Toscana all’Emilia, è un punto di appoggio, di sosta e di ristoro, per migliaia di viandanti che ogni anno si spostano a piedi dal cuore dell’Emilia, Modena e Sassuolo, fino a raggiungere la Toscana, Resceto, Massa e il mar Tirreno, o viceversa".

Oggi il Nello Conti ha bisogno di un nuovo tetto, per poter continuare ad offrire riparo a tutti i viandanti che "decidono di intraprendere questo cammino alla ricerca del silenzio, a contatto con la natura, camminando in salita, passo dopo passo, circondati dalla bellezza e dal maestoso abbraccio delle nostre Alpi Apuane. Abbiamo bisogno di te, di un tuo contributo a sostegno di questa campagna che ci consentirà di dare un nuovo tetto al Nello Conti".

La campagna di crowfunding mette a disposizione anche dei premi per chi parteciperà, in segno di riconoscenza per il contributo dato e per il supporto: - portachiavi e segnalibri realizzati dai volontari Cai usando funi da salita usate e materiale di recupero; libri di storie di uomini, di donne, di viaggi, di montagne; magliette tecniche Montura brandizzate con le immagini delle varie edizioni di Musica sulle Apuane; voucher per cena, pernotto e colazione al rifugio Nello Conti. La campagna sarà attiva da oggi e fino al 24 giugno. I punti di ritiro dei premi sono bar Equador a Massa, libreria ’Ali di carta’ in piazza Aranci e la sede del Cai di Massa in orario di apertura.