Un solstizio tra gusti e arte al Nettuno Club

Una serata speciale attende gli appassionati di vino, cibo e arte: oggi dalle 20.30 il ristorante Nettuno Club di Marina di Carrara ospiterà l’atto conclusivo della rassegna eno-artistica “Il mare colore del vino”, un evento che ha saputo incantare con la sua fusione unica di sapori e creatività. Ideato dalla professoressa, critica letteraria, artista e sommelier Stella Tramontana, in collaborazione con il Nettuno Club e con la sponsorizzazione del Biscottificio Piemonte Dogliani, dopo aver celebrato l’equinozio d’autunno, il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, è il momento di festeggiare il solstizio d’estate.

"Nella prima serata, il solstizio d’autunno, eravamo 113 commensali e molte persone non hanno potuto partecipare a causa dell’immediato sold out – spiegano i proprietari del Nettuno Club Federico Torri e Fiorenza Puccetti, e Giuliano Diamanti responsabile marketing –, quindi riproponiamo, con significative varianti vinicole, la collaborazione con i carissimi amici dell’azienda agricola Giacomelli: gusteremo un bel rosato e un vermentino aromatico". La serata sarà un tripudio di colori: tutte le sfumature cromatiche della stagione si rifletteranno nei piatti e nei calici, celebrando il sapore e l’odore dell’estate. Prima della cena però, spazio al racconto di Stella Tramontana che illustrerà il percorso gustativo e gli abbinamenti proposti. Immancabile anche la musica di Insolito Sound.

"Questa rassegna, nata con lo scopo di celebrare l’arte della terra e dell’uomo, in ogni sua forma, si è rivelata un successo inaspettato – conclude Stella Tramontana –. Il prossimo anno mi iscriverò al terzo e ultimo livello del corso Ais per sommelier e questa iniziativa non si fermerà. Abbiamo ancora tanto da raccontare". Un’evento che è solo l’inizio di un lungo percorso per deliziare tutti i sensi e celebrare l’arte delle stagioni.

Francesco Marinello