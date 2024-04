"Un risultato del centro sinistra"

CARRARA

"Risorse una tantum sono una vittoria del centro sinistra. A fughe in avanti e ricerche di visibilità rispondiamo con lavoro, serietà e impegno". L’assessore al Bilancio, Mario Lattanzi (nella foto), fa il punto sulle risorse a disposizione del Comune e replica alle accuse arrivate dall’opposizione. "Su queste risorse extra nessuno dell’amministrazione è mai sceso nel dettaglio né ha mai rivendicato meriti o paternità – esordisce Lattanzi -. Mi fa sorridere questa corsa dell’opposizione a mettere il cappello sull’ingresso delle risorse snocciolando cifre in libertà. La realtà è che il Comune ha a disposizione un extra gettito derivante da cause del passato cominciate quando al governo c’era un’amministrazione di centrosinistra della quale il Pd era una delle anime principali e dalla quale i consiglieri Massimiliano Bernardi e Andrea Vannucci hanno poi preso le distanze. Dopo anni il cerchio si è chiuso e quelle risorse sono tornate nelle disponibilità di un’amministrazione di centro sinistra della quale il Pd è una delle anime. Per quanto ci riguarda assieme agli uffici siamo stati impegnati al recupero di queste somme. A cui si aggiungeranno anche quelle derivanti dai risultati del bilancio consuntivo, un risultato questo sì di questa amministrazione".

L’assessore guarda al futuro e alla discussione sulle destinazioni da dare a queste risorse. "Tutta questa vicenda ci dice in maniera chiara e inequivocabile una cosa anzitutto: se vogliamo rilanciare Carrara dobbiamo cambiare il modo di ragionare di molti – aggiunge Lattanzi -. Di fronte a risorse importanti e straordinarie che possono portare a risultati tangibili ed evidenti per la città e i suoi abitanti chi ha governato in passato non è capace di alzare lo sguardo, ma rincorre affannosamente la paternità di questi fondi e dispensa consigli strumentali solo per attaccare la sindaca e l’amministrazione. Noi non abbiamo tempo da perdere per stare dietro a queste questioni, siamo invece impegnati a lavorare con costanza e serietà per capire come sfruttare al meglio questa che è un’occasione che non capita spesso. Nel fare questo siamo aperti al dialogo e al confronto con tutti: con le forze di maggioranza anzitutto, con il consiglio comunale ovviamente, e al momento opportuno ascolteremo i consigli anche dell’opposizione a patto però che questi siano coerenti e costruttivi".