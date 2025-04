Un progetto che valorizza le relazioni: "Oncologia, spazio di ascolto libero. Focus su memoria e condivisione"

Il progetto curato dalla Psicologia di Continuità Ospedale Territorio in collaborazione con Icaro Centro per la promozione di una cultura di comunità della SdS Lunigiana – spiega la responsabile dei DH oncologici di Fivizzano e Pontremoli Paola Pacetti, in sintonia con il direttore dell’unità operativa complessa di Oncologia Andrea Mambrini – è stato un’occasione preziosa. Riteniamo che sia molto importante che i pazienti oncologici siano coinvolti in esperienze che nascono durante la chemioterapia in DH e si integrano poi con le cure territoriali, in un continuum. L’iniziativa è stata avviata qualche mese fa, all’interno di SAL Spazio di Ascolto Libero, un progetto regionale finanziato con fondi ministeriali, che prevedeva interventi finalizzati a promuovere il benessere della persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione".

"Oggi il progetto SAL è terminato - sottolinea la direttrice dell’unità operativa di Psicologia di Continuità Ospedale Territorio Patrizia Fistesmaire - ma, nonostante questo, la buona pratica avviata è proseguita, grazie all’impegno delle équipe di Oncologia della Lunigiana (medici, infermieri, volontari, psicologi) e dei professionisti coinvolti nel dare continuità a un progetto avviato appunto con fondi ministeriali".

"Con gli educatori di Icaro Centro per la promozione di una cultura di comunità - specifica Viviana Fini, psicologa della Continuità Ospedale Territorio che sta curando l’intervento insieme a Elisa Bertilorenzi, che ha avviato il lavoro nell’ambito del finanziamento della borsa di studio legata al progetto SAL - stiamo investendo in progetti capaci di valorizzare le relazioni e le soggettività. Grazie a questa iniziativa abbiamo accolto nei due DH oncologici persone interessanti, sia per il contributo che hanno portato e anche per il valore umano. Siamo partiti con l’uso delle foto per condividere emozioni, incontro gestito insieme a Valentina Serradori, Matteo Ratti e Lorenzo Antoniotti di Icaro; abbiamo proseguito con il racconto delle “fole lunigianesi”, con Lidia Travaglini; il terzo incontro ci ha visti insieme a Franco Ressa, cantautore locale e termineremo con lo chef Rolando Paganini".

"La Sds è impegnata, con Icaro Centro per la promozione di una cultura di comunità - conclude il direttore della Società della Salute Lunigiana Marco Formato - a sostenere i contesti di cura nel valorizzare condivisione e soggettività: siamo molto contenti di questa collaborazione con l’Oncologia di Pontremoli e di Fivizzano".