Un prezioso tesoro sconosciuto. Fantasticare con Gigi Guadagnucci

Dopo la lettura del fascicolo ’Gigi Guadagnucci scultore. La storia a fumetti’ realizzato dal fumettista massese Lorenzo Grassi, curato da Cinzia Compalati con testi di Matteo Filippi, nella mattinata del 31 ottobre 2024, noi di quarta della scuola San Filippo Neri di Massa siamo ritornati al museo che prende il nome dal celebre scultore, museo ospitato nella Villa della Rinchiostra, in via Franco Ratti a Massa. Erano con noi i maestri Rita e Alberto, Michele Scuto (ci sta tenendo un corso sul quotidiano), Samanta, la mamma del nostro amico Tommaso, che da piccola ha trascorso ore nella bottega dell’artista e Elena Lari, la guida del museo. Passando di sala in sala, siamo rimasti a bocca aperta dinanzi a quei capolavori. La consegna: guardando la scultura, immagina un oggetto, un personaggio, un animale diverso da quello scolpito da Gigi Guadagnucci.

Dinanzi alla misteriosa scultura ’Aux Cyclades’ c’è chi ha immaginato un cactus, chi un grattacielo, una foglia o uno scudo; la nostra amica Isabella ha pensato a un piatto, Andrea a un pollice e EriK ad uno slittino. Il gioco fantastico è andato avanti per circa un mezz’ora e ognuno ha potuto dare libero sfogo all’immaginazione. Successivamente, dalla guida Sarah Fontana ci è stato suggerito di scegliere delle sculture per lasciarci ispirare nell’inventare un racconto. Le sculture scelte: Akhenaton, un misterioso faraone dell’antico Egitto; Passaggio di meteora, sfuggevole quanto bella; Chien, il cane ferito; Gufo, animale cui l’autore era particolarmente legato; Fiamma, scultura dalle lamine sottilissime; Aux Cyclades, un volto impenetrabile; Fiore sdraiato, delicatissima scultura e Leda e il Cigno, un ammasso marmoreo indecifrabile. Suddivisi in gruppi, abbiamo cominciato a volare sulle ali della fantasia. Con il contributo di ogni gruppo, la fiaba ha cominciato a prendere corpo: Akheton l’eroe, Meteora moglie del protagonista, Gufo, Chien e Fiamma gli aiuti, Aux Cyclades l’antieroe, Fiore sdraiato, l’oggetto magico; Leda e il Cigno, personaggi secondari. Uno stato felice iniziale, poi un rapimento, la ricerca affannosa e il ritrovamento con l’aiuto di amici e oggetti magici, il trionfo dell’eroe e la felicità finale. È stata una piacevole esperienza, carica di emozioni provate dinanzi a dei capolavori per noi fino ad allora sconosciuti e che ci hanno fatto sognare e scrivere una fiaba della quale siamo orgogliosi. La trovate trascritta nella parte bassa della pagina.

"Che bella mattinata!" ha esclamato Arianna.