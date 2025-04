Un ponte fra Stelvio e Apuane. Il marmo di Marco Alberti per celebrare sport e natura

MASSA CARRARA’Battito’, un’opera doppia in marmo apuano che celebra il legame tra le Alpi Apuane e il Passo dello Stelvio. Realizzata in occasione del bicentenario della strada del Passo, sarà posizionata sia sul percorso alpino che nel nostro territorioe e sarà protagonista di eventi internazionali come il Giro d’Italia 2025 e le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Bormio, Massa, Carrara, Seravezza, della Provincia di Massa-Carrara, dell’Anas, dell’ente di promozione turistica di Bormio, del Parco Nazionale dello Stelvio e dal Parco regionale delle Alpi Apuane. "Si tratta di una scultura in marmo di Carrara che raffigura un girino stilizzato, la cui coda richiama sia i tornanti dello Stelvio sia il battito cardiaco degli atleti impegnati nelle grandi salite – spiega lo scultore di Forno Marco Alberti –. Questo elemento rappresenta la crescita e la trasformazione, concetti chiave nello sport e nella natura. La metamorfosi del girino diventa metafora della fatica e dell’evoluzione personale, rendendo l’opera un tributo al sorgere, alla sfida e alla bellezza della montagna".Per documentare la realizzazione e i valori del gemellaggio tra le due regioni, è previsto un filmato realizzato da studenti dell’Accademia i di Carrara, sotto la supervisione del professor Ivan Corbucci. Il team di studenti coinvolti comprende Andrea Vatteroni, Davide Farris, Mattia Piccioli, Melania Filidei e Michele Marchini. Il 28 maggio, in occasione della 17esima tappa del Giro, che porterà i ciclisti da San Michele all’Adige a Bormio, verrà assegnato il Girino d’Italia, un trofeo in marmo apuano dedicato al bicentenario che rappresenta una versione ridotta dell’opera monumentale. "Non è la prima volta che per me l’arte e il ciclismo si intrecciano – ancora Marco Alberti -. Nel 2017 in occasione del centenario del Giro d’Italia ho realizzato la prima edizione del Girino d’Italia, il Trofeo Cima Coppi Comune di Bormio, vinto dal campione Mikel Landa (nella foto con Marco Alberti). ’Battito’ avrà dimensioni monumentali e attraverso questa scultura vorremmo rafforzare il legame tra le montagne del nostro Paese. Per realizzare il monumento, la ricerca di sponsor e sostenitori è fondamentale. Attraverso questo progetto, il marmo apuano torna a essere protagonista".