Un pomeriggio dedicato alle donne e alla primavera

Oggi Marina di Massa si animerà con un appuntamento dedicato alle donne, in via Colombo dalle 15 alle 18. L’evento si chiama “Donne apuane & Benvenuta primavera“: l’intenzione è valorizzare l’opera prestata dal mondo femminile allo sviluppo dei nostri luoghi. Tante foto del “Consorzio zona industriale Apuano” esposte all’Antica Tordelleria Giusti e Pizzeria Alfiero a Marina di Massa”: “Il Giardino e l’officina com’era”, volti e immagini delle donne d’epoca. "La festa della donna è molto importante per tutti i marinelli ed è nostra intenzione farla crescere anno dopo anno – spiega il presidente dell’associazione La Rivincita, l’avvocato Carmen Federico. Per questa prima edizione abbiamo programmato diverse novità ricreative che speriamo possano servire a richiamare un pubblico anche da fuori città. Tra queste una delle più importanti sarà sicuramente lo spettacolo itinerante con la presenza dell’artista “Simona La Princi” che realizzerà uno spettacolo di danza, interpretazione mimica e bolle di sapone e che per l’occasione indosserà parrucche artistiche che riprendono il tema primaverile realizzate da Paolo Vignali titolare del negozio di parrucche a Marina di Massa". "L’obiettivo – dicono i commercianti che contribuiscono alla realizzazione dell’evento, in particolare Lisa Puccetti dell’Antica Tordelleria Giusti – è rinnovare e migliorare per divenire sempre più attrattivi con il pubblico di grandi e piccini". Grandi contributi provengono dalla signora Giusy Giusti titolare dell’Antica Tordelleria Giusti attiva dal 2010 con due punti vendita (Massa in via Carducci e Marina di Massa in via Colombo). Insieme alla figlia Lisa, intende portare i piatti tradizionali sulle tavole delle famiglie massesi. Anche la Pizzeria Alfiero, in particolare la signora Lina, nonna e lavoratrice, è riuscita a dare contribuito allo sviluppo del commercio a Marina di Massa da oltre 40 anni. Sarà presente, in qualità di vicepresidente della Provincia e presidente della commissione pari opportunità della Provincia Elisabetta Sordi.