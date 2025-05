La Imm apre ai concerti. I Village People taglieranno il nastro

Carrarafiere si trasforma in palcoscenico per ospitare grandi concerti. E addirittura i Village People terranno a battesimo il prossimo festival. Una vocazione artistica già emersa con il concerto di Francesco Gabbani, che è stata affinata con la prima edizione del festival ‘Immensamente’. Un progetto per sfruttare le numerose potenzialità della Imm attraverso un calendario di cinque concerti. Una potenzialità sia a livello logistico sia di spazio dal momento che Imm potrà ospitare fino a 20mila persone. Si parte il 30 giugno con i Village People, unica data italiana della band amata in tutto il mondo. L’11 luglio sarà la volta di Benji & Fede, il 18 luglio degli Zero Assoluto, il 24 luglio di Mimì Caruso e il 4 agosto di dj Aladyn e dj Shorty di Radio Deejay e M20 & Dargen D’Amico. I concerti di ‘Immensamente’ sono organizzati da ‘Leg Live Emotion Group, Imm e Comune di Carrara, e sono stati illustrati ieri mattina negli uffici della Imm dagli organizzatori Sandro Giacomelli, il re mida degli eventi toscani, Alessandro Fioroni, la sindaca Serena Arrighi, l’amministratore unico di Imm Carrarafiere Sandra Bianchi e l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi.

Dopo il concerto-spettacolo di Francesco Gabbani, che portò a Marina di Carrara migliaia di spettatori, ecco arrivare un programma di eventi musicali che adopereranno la medesima location, ma con una disposizione ulteriormente migliorata e un nuovo palco allestito per l’occasione. "E’ un piacere annunciare questa nuova rassegna che andrà a impreziosire un cartellone estivo già molto ricco per la nostra città – spiega la sindaca di Carrara Serena Arrighi –. Sfruttare le grandi potenzialità di Imm Carrarafiere anche come arena per concerti e spettacoli è stato sempre un obiettivo di questa amministrazione, sono certa che grazie al grande lavoro di Imm Carrarafiere, questo sia un progetto che possa crescere sempre di più negli anni a venire e diventare un appuntamento fisso per l’estate del nostro territorio".

"Si tratta di una rassegna trasversale che tocca tutti i palati, con personaggi di livello internazionale come i Village People – aggiunge Sandro Giacomelli –. Questa prima edizione servirà a testare il gradimento per poi perfezionarla nel tempo. È una sfida importante, ma Imm è uno spazio con una capacità ricettiva unica e poi i concerti saranno promossi Radio Deejay e M20". "Si tratta di una nuova sfida che Imm si appresta a fare – ha detto Sandra Bianchi –, questo è l’anno zero, quello della partenza e ci auguriamo che il festival si sviluppi e diventi radicato sia in estate sia in inverno. Il complesso si presta a questo genere di eventi ed è in un punto nevralgico e facilmente raggiungibile e ha tanto parcheggio". L’assessore Orlandi ha parlato del festival come "di uno strumento di sviluppo e crescita della Imm, che in questo modo riusciamo a fare conoscere a livelli di artisti internazionali".

"E’ un piacere iniziare assieme questa avventura, e questo è un luogo molto importante per Carrara e il suo territorio – conclude Fioroni –. Lo spettacolo è una sfida molto importante e noi abbiamo lavorato duramente per realizzare un cartellone del genere. La strada è stata aperta e il festival crescerà in base alla risposta del pubblico. Quando istituzioni e privato collaborano si possono fare grandi cose". I biglietti per i cinque concerti, tutti con inizio alle 21,30, sono già in vendita e si possono acquistare sui circuiti Ticketone e Vivaticket.