Un parco nuovo di zecca. Grande festa a Podenzana

Un taglio del nastro che è stato anche un po’ passaggio di consegne da un sindaco a un altro. Ieri mattina il nuovo sindaco di Podenzana Riccardo Varese ha inaugurato il parco realizzato nella frazione dei Bagni. Non era solo, con lui altri amministratori e l’ex sindaco, Marco Pinelli, che ha indossato la fascia tricolore per l’ultima volta. Il parco giochi è pronto, è infatti appena terminato il primo lotto del progetto di riqualificazione dell’argine della frazione di Podenzana, grazie al Finanziamento Dods da parte della Regione Toscana, per un importo complessivo di 110mila euro.

Quest’opera era molto attesa e restituisce alla comunità ciò che l’alluvione del 2011 e le opere di difesa spondale compiute negli anni successivi avevano sottratto all’abitato. A impartire una benedizione ci ha pensato il parroco Don Lucio Filippi, all’evento ha partecipato anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani. A tagliare il nastro con gli amministratori il piccolo Doriano, che con gli amichetti potrà usufruire del parco giochi.

Varese ha ricordato le diverse alluvioni che in passato hanno colpito la zona ed evidenziato l’importanza del progetto più ampio di messa in sicurezza dell’abitato. La zona dei Bagni, ora in sicurezza, per anni ha atteso la realizzazione dell’argine. L’intervento di difesa duecentennale era terminato circa due anni fa, ma il progetto era stato cambiato in corso d’opera, dopo l’alluvione di Aulla del 2011. La zona è fragile e nel corso degli anni è stata colpita da allagamenti più o meno intensi.

"L’inaugurazione di un parco - ha detto Pinelli - è importante perché le relazioni umane sono alla base di tutto, da bambini si deve cominciare col coltivare valori di partecipazione e confronto. Indosso la fascia per l’ultima volta, sono tanti i meriti del gruppo che ho rappresentato". Due i finanziamenti ottenuti, oltre a quello di 110mila euro, ne esiste un altro di 750mila euro, per un progetto più ampio che quindi ha bisogno di più tempo. "A Podenzana - ha aggiunto Bugliani - si respira aria di armonia e collaborazione tra coloro che governano, ma anche nei rapporti con le istituzioni. In questo comune sono arrivate tante risorse grazie ad azioni efficaci e gli interventi si vedono. Esprimo apprezzamento per la scelta di un’opera di messa in sicurezza del territorio e di uno spazio per i bimbi, è un buon modo per valorizzare gli spazi di aggregazione".

Monica Leoncini