Un parco in via delle Pinete Si sblocca un cantiere in cambio di lavori pubblici

Al via la riqualificazione dell’area privata del complesso residenziale di viale delle Pinete, quella appena prima del distributore di benzina, che regalerà alla collettività uno spazio verde attrezzato, un parco giochi, un bar un ristorante e nuovi posti auto. È il risultato della convenzione stipulata tra amministrazione comunale e la Ges Cav Srl, la società proprietaria dell’immobile residenziale in viale delle Pinete, per la cessione gratuita dell’area finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche. Il progetto era già stato presentato, ma l’amministrazione comunale ha chiesto delle migliorie. Un intervento da 60mila euro che con questa convenzione va a sbloccare un cantiere aperto da un privato che al termine dei lavori restituirà alla cittadinanza 1.530 metri quadrati di verde pubblico, 870 metri di parcheggio, venti metri quadrati di parco giochi e una pensilina attrezzata per la fermata dell’autobus. I privati ci hanno guadagnato più metraggio di giardini degli appartamenti. Il progetto prevede anche la realizzazione ex novo di un bar e un ristorante. Per quanto riguarda il verde pubblico è stato chiesto e ottenuto di riqualificare l’area anche attraverso la piantumazione di piante che in estate facciano ombra e in inverno perdendo le foglie permettano ai raggi del sole di riscaldare il terreno circostante così da dare vita ad un microclima ideale.

"Come amministrazione abbiamo cercato di andare incontro ai privati salvaguardando il bene pubblico – commenta l’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini – in questo modo siamo andati incontro ai privati sbloccando un’opera inconclusa ottenendo in cambio un’area inclusiva a disposizione della cittadinanza". Il progetto di quest’area di viale delle Pinete è stato approvato dal consiglio comunale lo scorso 6 di marzo 21. Il consiglio ha approvato la richiesta della società Ges Cav di ottenere una "minima modifica del perimetro dell’area pubblica (da cedere al Comune) al fine di valorizzare l’intero compendio immobiliare". Insomma un progetto privato che va a riqualificare un’area per anni interessata da un cantiere, e che adesso oltre a garantire nuovi appartamenti e luoghi aggregazione restituisce alla città uno spazio pubblico a pochi passi dal mare.

Alessandra Poggi