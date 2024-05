Un nuovo ginecologo per ridurre le attese

Negli ambulatori lunigianesi si tira un sospiro di sollievo con l’arrivo del ginecologo Stefano Basile dopo lo specialista in dermatologia. Un incarico che consentirà di ampliare la disponibilità offerta dal territorio che aspettava da tempo l’arrivo un nuovo professionista che potesse aiutare i colleghi in Lunigiana e prestare servizio in ambulatorio, così da diminuire la lunghezza delle liste di attesa. Il dottor Stefano Basile, che sta per prendere servizio, ha 46 anni, laurea al Campus Biomedico di Roma, specializzazione in ginecologia ostetricia alla Sapienza Roma. Ha lavorato all’Azienda Ospedaliera Pisana per 14 anni, è esperto in uroginecologia e patologia del basso tratto genitale.

Il nuovo medico andrà a implementare il servizio già offerto da Maria Paola Mori, responsabile dell’Unità Funzionale Attività Consultoriali Zona Lunigiana, e da Roberto Marrai, primario della ginecologia e ostetricia dell’ambito di Massa Carrara. Cambia dunque l’orario delle viste. Nel consultorio di via Barcara 1 ad Aulla saranno il lunedì mattina visite ginecologiche CUP, martedì e venerdì visite consultoriali ginecologiche e ostetriche. Negli ambulatori ospedalieri di Pontremoli invece il mercoledì mattina le visite uroginecologiche consultoriali, il giovedì mattina visite quelle consultoriali e nel pomeriggio le visite CUP. Il mercoledì pomeriggio a Pontremoli, al Presidio di Via Mazzini 48, verrà aperto lo ‘Sportello Giovani’ in equipe con psicologa e ostetrica. Nel periodo estivo l’equipe si sposterà anche in centri di aggregazione giovanile per svolgere attività di prevenzione e informazione sulla salute riproduttiva. Restano le visite della dottoressa Maria Paola Mori e quelle nel plesso di Fivizzano.