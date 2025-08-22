Un monumento vivente. Fruzzetti dipinge l’eccidio

Un monumento vivente nascerà nella quarta edizione di “La Memoria nell’arte”, progetto avviato dall’associazione culturale Eventi sul Frigido con la collaborazione dell’Anpi Massa, il patrocinio di Comune, Provincia e Regione. L’idea dell’associazione e del body painter Maurizio Fruzzetti era di realizzare un monumento vivente partendo dai modelli di quello ai caduti dell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944. Tre modelli, più un neonato che sarà raffigurato da una bambola dei "nati ora", saranno dipinti di bianco per diventare scultorei e prendere la posizione raffigurata nell’opera di Riccardo Rossi. Luciano Manfredi, Sara Chiara Strenta e Dusan Baruffetti, più la bambola Maria, saranno i protagonisti del monumento vivente sotto le mani esperte dell’artista Maurizio Fruzzetti. La suggestiva serata, nell’Ottantesimo della Liberazione, si terrà a Forno in piazza San Vittorio oggi alle 21. Nell’occasione sarà presentato il libro “Vittime Civili Danni collaterali” (Tara editoria) su progetto di Anvcg, scritto da Angela Maria Fruzzetti che dialogherà con Andrea Marchetti del Circolo Arci XIII Giugno. Attraverso le testimonianze di sopravvissuti alla strage, messe a disposizione dall’autrice, sarà ricostruita la drammatica giornata del 13 giugno 1944 quando le truppe naziste, affiancate dai soldati della XMas e dai Mai Morti, misero a ferro e fuoco il paese di Forno. 68 furono le vittime della mattanza tra cui Elio, di 9 anni, e Amina. Le voci narranti quella festa di Sant’Antonio trasformata in un inferno. Morirono anche il maresciallo Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile per aver dato la sua vita in cambio della liberazione di donne e bambini, e il comandante partigiano Marcello Garosi Tito.

Quella di Forno, dopo Mommio, è la seconda strage della terribile e lunga estate di sangue del 1944. "Questo monumento vivente – commentano gli organizzatori – vuole essere un inno alla vita con l’immagine della bambina che, innalzata dalle braccia della madre, risorge dalla morte e va verso la vita. Vogliamo dedicarlo ai bambini e alle bambine che soffrono la violenza della guerra oggi, in Ucraina, in Palestina e in tutte le terre del mondo infiammate dall’odio e dalla violenza". Le letture sono affidate a Egizia Malatesta, Massimo Norti, Matteo Nerbi, Jennifer Bonini con i giovanissimi Leonardo Nerbi, Martina Bertuccelli e Lorenzo Berti. Chitarra e voce di Marco Alberti, al violino Letizia Bonsignore. Conduce la serata Stefano Bessi Carloni. L’evento ha il patrocinio di Fivl, Anvcg, Anfcdg, associazione Insieme, Occhioni&Magrini. L’ingresso è libero.