Un mezzo per la Croce Azzurra

La grande famiglia della Pubblica Assistenza Croce Azzurra Massa Montignoso ha messo a disposizione della comunità un nuova autovettura di trasporto. Il mezzo, una Panda, è stato donato dalla famiglia Mosti-Baldini di Massa per essere ancora più vicini alle esigenze dei cittadini. "L’associazione a oggi vive solo dei rimborsi che passa l’Asl per i servizi – precisa il presidente Federico Berti –. Il nuovo mezzo si aggiunge a un parco mezzi ben fornito: quattro ambulanze, tre autovetture e tre pulmini trasporto disabili. Volontari e mezzi, una grande famiglia, che si è messa a disposizione della comunità con serietà e voglia di costruire. Vogliamo essere un punto di riferimento per i cittadini. Da oggi i disabili, una categoria fragile, hanno un asso nella manica in più".