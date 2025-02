Un mercatino a rischio ‘Morìa’ di ambulanti nella piazza di Caprigliola

Arrivi in piazza a Caprigliola, il venerdì mattina e ci sono due ambulanti, gli unici rimasti dell’iniziativa lanciata dal Comune di Aulla per sopperire alla mancanza di attività nel borgo. All’inizio aveva funzionato, aveva conquistato il gradimento degli abitanti che non mancavano l’appuntamento con il mercato. Ma adesso gli ambulanti fanno un po’ fatica e non sanno se riusciranno a garantire la loro presenza tutta la mattina. La suggestiva frazione circondata da mura ha attraversato momenti difficili: a fine 2022 aveva chiuso l’unico supermercato, i rincari avevano dato il colpo di grazia e la proprietaria, Marina Donati, aveva dovuto chiudere i battenti. Un addio difficile da dare, perché il suo negozio è stato per tanto tempo punto di ritrovo e di riferimento per gli abitanti, soprattutto quelli più anziani che potevano andare da soli a comprare il pane, il latte, la pasta o quello di cui avevano bisogno. A febbraio dell’anno dopo l’addio allo storico bar Pili: le bollette alte non avevano lasciato scampo ai proprietari, marito e moglie, che avevano deciso di chiudere. Per fortuna il bar, dopo alcuni lavori, è stato rilevato dalla Proloco che ne ha fatto un circolo Unpli aperto tutta la settimana, a parte il lunedì, gestito dai volontari che si sono organizzati in turni. E ora decine di persone arrivano per gustare deliziosi apericena o semplicemente per stare in compagnia. Una scommessa vinta, perché il circolo sta funzionando bene, attira abitanti del paese e non solo.

Un altro aiuto era arrivato, su iniziativa del Comune di Aulla, per avere il mercato settimanale, il venerdì mattina. Ma purtroppo sembra che abbia perso la sua attrattiva. Gli anziani lo frequentano e comprano frutta e verdura, ma il banco della carne non ha resistito e ha abbandonato la piazza da tempo. Purtroppo anche quello del pane e prodotti da forno forse non andrà più. Troppe ore fuori casa per un guadagno poco significativo. "Alcune persone continuano a venire – raccontano i gestori del banco di frutta e verdura, Cristiano Pigerini e Raffaella Ricci – però non sono tantissimi e noi stiamo qui tutta la mattina. Per garantire il servizio e andare incontro a chi ha bisogno magari verremo un po’ meno tempo, ma continueremo a consegnare frutta verdura a chi ce lo chiede, come già facciamo adesso".

Monica Leoncini