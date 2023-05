“Un medico di campagna“ di Kafka fa il sold out al circolo Arci Agogo

“Un medico di campagna” un esperimento riuscito. Tutto esaurito per le tre repliche dello spettacolo “Un medico di campagna”, tratto dal racconto di Franz Kafka, proposto sabato scorso dal circolo Arci Agogo di Aulla. In occasione della lettura sonora, ideata e realizzata da Giuseppe della Ragione e Nicola Tognoni con la collaborazione di Stefano Lanzardo, la sede del circolo arci si è trasformata nella camera da letto in cui si svolge grossa parte del racconto. Un allestimento essenziale, con pochi elementi d’effetto, e due voci a condurre la narrazione, che si dispiega fra sorprendenti rumori di scena e video ricercati. Il risultato è stato uno spettacolo immersivo ed ipnotico che ha conquistato tutti. “Un medico di campagna“ di Kafka è ambientato agli inizi del 900 in Russia, quando i medici assistevano la popolazione andando personalmente a casa dei pazienti, viaggiando a piedi, a cavallo, oppure a bordo di qualche carretto. Nel racconto il medico affronta un lungo percorso nel mezzo di una tormenta di neve per raggiungere un giovane gravemente malato. Giunto a casa del paziente viene sopraffatto dai discorsi agitati e sconnessi della famiglia di questo: il medico viene accolto infatti con grande speranza, come fosse un salvatore. "Così é la gente dalle mie parti. Pretende sempre l’impossibile dal medico" dice a un certo punto il medico tra sé e e sé, logorato dal carico di responsabilità, a cui seguiranno frustrazioni e una smisurata solitudine. "E’ stata un’esperienza carica di pathos. E’ stato bello vedere le persone, al termine di ogni rappresentazione, fermarsi a lungo fuori dalla sede per parlare dello spettacolo, condividendo emozioni e riflessioni", dicono dal circolo Agogo. "Giuseppe Della Ragione ci ha permesso di riportare ad Aulla un po’ di teatro fatto col cuore, capace di toccare la sensibilità collettiva". Per info sulle prossime iniziative di arci Agogo di Aulla è possibile consultare le pagine Fb e Istagram, scrivere a [email protected] o chiamare il 3397888705.