"Un luogo di incontro per ascoltare i problemi dei cittadini"

Ieri al civico 15 bis di via Fiorillo è stata inaugurata la nuova sede del Partito democratico di Marina (nella foto). A tagliare il nastro è stata l’europarlamentare Beatrice Covassi, la candidata Pd alle europee per il Centro, il Lazio, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Presenti il segretario del circolo Pd di Marina, Gino Stefanini, la sindaca Serena Arrighi e Gianmaria Nardi, il capogruppo Pd in consiglio comunale. Il circolo da lunedì resterà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 10 alle 12. "Sono molto orgoglioso di aver riportato una sede del Pd a Marina, dove mancava da quasi dodici anni – ha detto Stefanini –. La nuova sede diventerà la casa di tutti. Mi sono preso l’impegno di tenerla aperta per ascoltare le persone su quello che non va e sullo quello che invece va bene. In tutti questi anni si era persa l’abitudine di ascoltare le persone, e ora con la nuova sede le persone avranno un punto di ascolto. Una casa dove militanti e simpatizzanti potranno discutere e incontrare gli amministratori locali e le altre realtà del territorio".