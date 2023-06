Un libro sui dolci del Medioevo Presentazione con degustazione

Questa sera, alle 21, al circolo culturale Leonardo di Borgo del Ponte si parlerà di dolci medievali in occasione del nuovo libro di Elisabetta Carli dal titolo ’Dolcezze dal Medioevo’. Elisabetta, cuciniera per passione, come lei stessa si definisce, è in realtà una delle massime esperte di cucina del 1400 e 1500, e, con la sua ’Arte Coquinaria’, diffonde la conoscenza di utensili, ingredienti, ricette e maniere antiche al fine di andare a realizzare oggi le pietanze di secoli fa. La prima presentazione del suo libro fresco di stampa, curata da Barbara Molinari, terminerà infatti con la degustazione per tutti i presenti di dolci realizzati sulla base di ricette medievali tratte dal libro stesso. Per informazioni, tel. 327 0509533 o [email protected]