Un flash mob per il cessate il fuoco

Domani alle 17 in piazza Gramsci l’Accademia Apuana della Pace organizza un flash mob per l’immediato cessate il fuoco a Gaza e per la raccolta di fondi per aiuti umanitari. " All’attacco terroristico criminale di Hamas con uccisione di oltre 1400 civili – scrivono gli organizzatori – è seguita la risposta altrettanto criminale di Netanyahu e dell’esercito israeliano con il bombardamento di abitazioni, chiese, moschee, scuole, ospedali e l’invasione via terra di Gaza, uccisione di civili (ormai siamo a oltre 10mila civili, oltre 4mila bambini) lasciati senza acqua, carburante cibo medicine. La Striscia di Gaza è un fazzoletto di terra, ad alta densità di popolazione, senza alcuna via di fuga né luoghi sicuri in cui trovare rifugio. A Gaza, le Nazioni Unite hanno dichiarato che l’acqua, il cibo, il carburante, le forniture mediche e persino i sacchi per i cadaveri si stanno esaurendo a causa dell’assedio. L’Onu ha avvertito che le persone, in particolare i bambini piccoli, inizieranno presto a morire per grave disidratazione. I quartieri sono stati distrutti e trasformati in macerie. I palestinesi in cerca di sicurezza non sanno dove andare".