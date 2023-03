“Un film già visto“, una horror comedy tutta da ridere

Appuntamento giovedì al teatro dei Servi con “Un film già visto - La solita storia trita e ritrita“. Una horror comedy da 70 minuti portata in scena dalla Compagnia A Ufo di Andrea Chappo Mosti, che è anche attore sul palco insieme a Massimo Cattani, Mattia Salini e Silvia Fazzi. E’ l’improbabile vicenda di un gruppo di avventori consapevoli di esserlo, inseriti in un contesto horror che non ha nulla da nascondere. Qualunque narrativa ha le sue regole alle quali i personaggi debbono obbedire, a patto che non le conoscano. Partenza in mesia-res, buchi di trama, antagonisti improbabili, aringhe rosse, pistole di Cechov, agnizioni e storytelling spicciolo, la parodia di un genere ormai talmente iconico da essere diventato la parodia di se stesso. Un testo fruibile per tutti dalle molteplici sfumature che susciterà l’interesse sia del pubblico occasionali che degli amanti del genere. Info e biglietti 375.6466870.