Un festival per svelare la scienza Dall’astrofisica ai giochi di prestigio

Primo appuntamento col Festival della Scienza che si svolge ad Arzengio sul sagrato della chiesa questa sera alle 21. Il tema dell’incontro con Simone Iovenitti è “Sogno di una Luna di Mezza estate. Cosa si nasconde nel cielo estivo”. Iovenitti, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, è autore insieme al direttore d’orchestra, Ruben Jais, degli spettacoli “Scienza e Musica” alla Sinfonica Milano. Inoltre è presidente dell’associazione ”Physical Pub“ per la comunicazione scientifica, con cui coltiva e trasmette la passione per le stelle tramite numerosi corsi, eventi e conferenze. Si prosegue con la seconda serata venerdì 28 luglio alle 21 con Lorenzo Paletti e lo spettacolo “Matematici Prestigi”. Lorenzo Paletti, fisico e prestigiatore, da oltre dieci anni tiene spettacoli per raccontare l’incredibile attraverso le scienza. Ha scritto “Scientifici Prestigi” e “La Prova:Autopsia di un Alieno”. È autore anche dei podcast La Prova (Audible), Sorgente Orfana (Storielibere), Tutto Connesso (Politecnico di Milano) e Paziente Zero. Venerdì 4 agosto sarà il turno di Willy Guasti che con “Rane Strane” per farci scoprire le bizzarrie e birbonate del mondo degli anfibi. Guasti è stato volto di Focus Tv, ha collaborato con diverse realtà museali italiane legate al mondo delle scienze naturali ed è stato autore per vari programmi su Dmax. Gestisce Zoosparkle, il progetto dedicato ad animali, evoluzione e paleontologia più seguiti in Italia. E’ da poco uscito il suo primo libro, intitolato “Il Coccodrillo ha il cuore tenero” (Rizzoli).

Chiude la rassegna venerdì 11 agosto Anna D’Errico, neuroscienziata dell’olfatto. Ha lavorato per lungo tempo al Max Planck Institute e alla Goethe University di Francoforte. Dedica la sua ricerca allo studio di come il cervello decifra e riconosce gli odori e alla loro percezione.Dal suo blog è nato il suo primo libro “Il senso perfetto” (Codice Edizioni). L’evento è organizzato dalla farmacista pontremolese Elena Accorsi Buttini col patrocinio del Comune di Pontremoli e dell’Istituto Penale Minorile di Pontremoli.

Natalino Benacci