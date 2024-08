Un docufilm sull’eccidio di San Terenzo

Dopo due anni di intenso lavoro, fatto di ricerche, indagini e testimonianze, ecco pronto il docufilm "L’eccidio di San Terenzo-Bardine: la notte dell’umanità". Il regista è un noto giornalista tedesco, Udo Gumpel (nella foto), da anni corrispondente dall’Italia per il Canale N-Tv e per la Tv tedesca Rtl Info Network. Finanziato dal ’Fondo per il futuro’ della Germania, il film sarà proiettato al pubblico per la prima volta a Fivizzano nel salone all’interno del Museo di San Giovanni degli Agostiniani, alle ore 11, del 17 agosto prossimo. Udo Gumpel ha avuto nel suo Paese un ruolo fondamentale in qualità di giornalista d’inchiesta nello scovare, quando ancora erano in vita, diversi ufficiali e sottufficiali delle SS, responsabili di crimini contro i civili in Italia, e di intervistarli. Fra i suoi scoop, memorabile l’intervista fatta ad Amburgo all’ex tenente della sedicesima divisione SS ’Reichfhuerer’ Gerhard Sommer, uno degli ufficiali responsabili del massacro di Sant’Anna di Stazzema. Il film sulla strage di San Terenzo, contiene documentazione storica, immagini inedite e molte testimonianze di sopravvissuti e di persone che comunque ebbero un ruolo in quel periodo tragico. All’evento a Fivizzano sarà presente lo stesso Gumpel, le autorità locali e, in collegamento dalla Germania, il professor Carlo Gentile dell’Università di Colonia, riconosciuto come uno dei massimi esperti e studiosi sugli avvenimenti della Seconda guerra mondiale. Roberto Oligeri