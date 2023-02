Un corso di circo per genitori e figli a Moncigoli di Fivizzano

Torna il corso di circo in famiglia per sperimentare, giocare e divertirsi con i propri figli attraverso l’acrobatica e le tecniche circensi. Appuntamento oggi dalle 15,30, fino alle 17,30 nella palestra Artematta all’agriturismo La Praduscella in località Moncigoli di Fivizzano. La compagnia Nanirossi organizza lezioni di circo per grandi e bambini. Una compagnia nata nel 2003 dall’incontro dei due giovani artisti Matteo Mazzei e Elena Fresch. Entrambi si sono diplomati come artisti di circo dopo aver frequentato due anni la Scuola di Cirko di Torino. In questo biennio hanno lavorato con i migliori maestri, tra i più significativi Pierre Byland, Leo Bassi, Zygmunt Begay, J.Gilligan, Teatro Glimt, G.Donati e J.Olesen. Hanno poi proseguito la loro formazione all’Ecole de Cirque de Sion, specializzandosi nella tecnica del "mano a mano", acrobatica a partner. Per info e prenotazioni contattare il numero 3477833889.