Un coro di 1700 per un campo da Serie B

Millesettecento i tifosi della Carrarese che sono andati in trasferta al Marassi per seguire Sampdoria – Carrarese. Una trasferta record di cui i più affezionati, quella che la Carrarese l’hanno sempre seguita anche quando non era in B, non hanno memoria. A tifare Carrarese nel quartiere genovese Marassi c’erano gli storici ultras, ma anche donne, bambini, gente che non aveva mai seguito una partita degli azzurri in vita sua. E tutti erano felici di esserci, nonostante il pareggio dell’1-1. "Finotto che fa gol la curva esulta", il coro più cantato a pieni polmoni con Genova invasa dai colori giallo azzurri, "il colore della nostra città" recita un altro slogan. Intanto la tifoseria prosegue con la richiesta di adeguare lo Stadio dei Marmi. Lo chiedono a gran voce all’amministrazione e alla stessa società. La richiesta è arrivata anche dalla trasferta al Luigi Ferraris, e i tifosi promettono che non smetteranno di chiedere le migliorie finché dalle parole non si sarà passati ai fatti. "Parliamo di uno Stadio che ha una settantina d’anni, e che nonostante il miliardo e mezzo di euro investito dall’amministrazione comunale necessità di un restyling profondo". Lo stato in cui versa lo stadio è sotto gli occhi di tutti e spesso il settore ospiti non è molto apprezzato dalle tifoserie in trasferta, come dimostrato nel video girato dai tifosi del Palermo. Si potrebbe cominciare dai muri esterni, il biglietto da visita di un’intera città. Se non ci sono i soldi per restaurarlo si potrebbero coinvolgere eccellenze come i ragazzi dell’Accademia di belle arti o del liceo artistico Gentileschi, che ha costo zero potrebbero abbellire l’anello esterno con degli affreschi. Immagini delle cave, dei monumenti, dei palazzi e delle bellezze che a Carrara non mancano. Sarebbe un inizio.

Alessandra Poggi