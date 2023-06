Un concorso per netturbini

Corretto il bando di selezione di Nausicaa per la selezione di otto addetti alla raccolta e spazzamento a tempo determinato e indeterminato nel settore igiene urbana. A informare è la stessa partecipata del Comune, che rettifica la precedente pubblicazione del bando. "Si segnala che in merito alla valutazione dei titoli – spiega Lucia Venuti, direttore di Nausicaa - non è necessario ottenere un punteggio minimo per accedere alla graduatoria finale. Pertanto saranno ritenuti idonei tutti i candidati che dopo l’espletamento del colloquio e la prova pratica, avranno conseguito almeno 7 su 10 in ciascuna delle due prove". La partecipata aggiunge inoltre come, per il punteggio titoli, non sia previsto alcun sbarramento minimo. Il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi ‘punteggio colloquio’ più ‘punteggio prova pratica’, più ‘punteggio titoli’ nel caso si abbiano titoli valutabili. Il risultato della prova non varrà ai fini del punteggio definitivo. Il nuovo bando di selezione e la domanda di partecipazione, è scaricabile sul sito web della società, al link www.nausicaacarrara.it, nella pagina ‘bandi di concorso’ della sezione ‘società trasparente’. Il termine di scadenza per le domande di partecipazione, è fissato al 26 giugno.