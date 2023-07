Un concerto di... speranza Franco Fasano oggi al Noa

’Donatori di musica’ nuovamente protagonisti al Noa di Massa con un evento straordinario che vedrà la partecipazione di un importante nome della musica italiana: il cantante e autore di canzoni di successo Franco Fasano. L’appuntamento è per oggi, alle ore 17. "E’ una grande soddisfazione – evidenzia il direttore dell’Oncologia di Massa, Andrea Mambrini – poter ospitare artisti di questo livello. Grazie al loro gesto di solidarietà, ancora una volta la musica sarà protagonista di un evento importante per la nostra comunità, per trasmettere un messaggio di benessere e di speranza per il futuro. Ringrazio il direttore sanitario dell’ospedale, Giuliano Biselli, che ogni volta ci concede gli spazi per donare momenti di rara bellezza ai nostri pazienti, ai loro familiari e al nostro personale sanitario".

L’associazione ’Donatori di Musica’ è una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. Franco Fasano è cantautore di grande qualità. Oltre alla carriera da solista, anche con un secondo posto al Festival di Sanremo, ha scritto molti successi per vari artisti, tra cui Mina, Anna Oxa, Fausto Leali, Drupi, Peppino Di Capri, Fiordaliso, Iva Zanicchi ed è stato uno degli autori di punta per le sigle dei cartoni animati interpretate da Cristina D’avena, oltre a scrivere canzoni anche per i piccoli interpreti dello Zecchino d’Oro. Tra i suoi brani più famosi, solo per citarne alcuni, “Io amo”, “Mi manchi” e “Ti lascerò” per Fausto Leali (quest’ultima canzone, interpretata da Leali insieme A na Oxa, ha vinto il Festival di Sanremo 1989), “Regalami un sorriso” per Drupi e “L’ultimo gesto di un clown” per Mina.