Un commissario per le bonifiche Il ministro Pichetto Fratin annuncia l’ex generale Vadalà

Un commissario nominato ad hoc per le bonifiche. Questa la notizia che arriva dall’incontro di ieri in Prefettura ra il Ministro all’ambiente e alla sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il candidato a sindaco Francesco Persiani. Un incontro che ha aperto a confronti sulle tematiche cardine della campagna elettorale e dal quale Persiani ne è uscito soddisfatto grazie alla sicurezza di un supporto su più livelli datogli dal Ministro. "La presenza a Massa del ministro Pichetto Fratin è un appuntamento importante per la nostra città – ha spiegato Persiani –. Mi fa molto piacere che questo intervento sia avvenuto in campagna elettorale perché ha toccato temi importanti quali le bonifiche ed erosione. Il ministro è venuto a dirci che ha chiesto al Governo la nomina di un commissario per le bonifiche nella persona dell’ex generale dei carabinieri regionale Giuseppe Vadalà, che rappresenta un passo fondamentale e anche una grande novità. Avere un rappresentante per il nostro territorio significa, oltre a un monitoraggio preciso e puntuale, anche l’accelerazione delle tempistiche sulle bonifiche. Il ministro ha inoltre garantito che tramite i fondi Fsc verrà rifinanziato integralmente dalla Regione, per un importo di 12 milioni di euro, tutto ciò di cui avrà bisogno la nostra attività di bonifica. Questo è un segnale di grande attenzione".

"Naturalmente – ha proseguito Persiani – abbiamo parlato di altri temi quali la tutela ambientale in generale e le politiche energetiche, ma uno dei temi sui quali ci siamo soffermati è anche quello dell’erosione. Abbiamo spiegato al ministro la necessità di rivedere i criteri attraverso i quali caratterizzare i sedimenti e quindi di poter finanziare i progetti di masterplan. Il ministro ha precisato che ci sono delle novità normative in vista che devono essere approvate dal Parlamento che potrebbero portare significative semplificazioni in materia. Ci saranno prossimamente degli incontri a Roma".

"La mia presenza sul territorio – ha detto Pichetto Fratin – è sia un invito a sostenere Persiani che a portarvi notizie su queste tematiche fondamentali per il territorio. La situazione Toscana sulle bonifiche è all’ordine del giorno al ministero e la nomina del commissario velocizzerà i tempi". Parole di elogio nei confronti di Persiani anche da parte di Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia, e dell’onorevole Deborah Bergamini in apertura dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Ducale.