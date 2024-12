Un Calendario che esalta impegno e altruismo

Domani, in edicola con la La Nazione, ci sarà il Calendario 2025 in abbinamento gratuito. Un’iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno - e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Il Calendario 2025 de La Nazione di Massa Carrara ha come protagoniste 12 associazioni della provincia. Tutti possono essere volontari impegnandosi nei più diversi settori. Lo dimostrano le fotografie che compongono il mosaico di immagini all’interno del calendario, la cui bellissima copertina è stata disegnata da Giancarlo Caligaris. Uno spiraglio di luce che profuma di condivisione e che testimonia quanto lavoro e quanta dedizione i volontari siano capaci di dedicare alla propria missione. Ed è per questo che vogliamo ringraziarli, ancora una volta, per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno. In questa iniziativa è stato prezioso il supporto di Nippo Car, agenzia Le Carraresi, Nathan Verniciature Yacht Refit, Auto 2G, F.lli Nani, Meci srl, Istituto scolastico Visconti, Brotini, ristorante MaDa, pasticceria Chantilly e carrozzeria Pancho.

Tra le 12 associazioni della provincia scelte per il calendario di Massa Carrara c’è anche l’associazione ’Donatori di musica’ per l’Oncologia del Noa. Un progetto nato circa 18 anni fa che ha permesso di organizzare oltre mille concerti in tutta Italia, di cui quasi la metà a Massa Carrara. Tutto è cominciato quando l’allora primario, Maurizio Cantore, accompagnato dall’aiuto Andrea Mambrini (che ora sta portando avanti il progetto con grande successo), forti di alcune precedenti esperienze e di riscontri sulla efficacia della musica nelle terapie oncologiche, fondarono l’associazione: l’obiettivo è invitare artisti, cantanti, musicisti, attori, personalità del mondo letterario, in grado di intrattenere i pazienti (e i loro familiari) regalando momenti di serenità. In questi anni si sono esibiti in ospedale artisti di fama nazionale e internazionale: Ron, Gabbani, Arbore, Paoli, Pfm, Facchinetti, Giovanni Allevi, Sergio Rubini, Vergassola, Stefania Sandrelli, Lella Costa e molti altri.