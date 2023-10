Un caffè per affrontare le cure della fibromialgia

Un salotto di confronto tra medici e pazienti fibromialgici. Il comitato ‘fibromialgici uniti’ organizza una serie di incontri ‘Fibrocaffè’, su temi importanti, trattati da medici specialisti. Il primo salotto ‘Fibrocaffè’ sarà stasera alle 18.30 alla Caffetteria Mariuccia in via Comano, a Marina. All’incontro parteciperà il dottor Attilio Rossi, psicologo dell’ambulatorio di fibromialgia di Aias. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando un sms al 3534487348. Il comitato organizza incontri per approfondire la conoscenza della malattia stessa, offrendo uno spazio di condivisione, interazione tra malati, confronto ed esperienze, con la consapevolezza di accogliere il dolore nella sua piena comprensione. "Stiamo lavorando a un calendario ricco di incontri gratuiti con cadenza mensile – spiega Valentina Del Monte, referente del Comitato Fibromialgici Uniti Italia – dove verranno trattati temi trasversali diversi ogni volta, scelti sulla base delle problematiche suggerite dal gruppo. Problematiche come il dolore cronico e quello tensomandibolare, affrontando argomenti di dieta, terapia farmacologica, qualità del sonno e sfera psicologica". Il Cfu ha uno sportello alla Pubblica assistenza di via Roma.