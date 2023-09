Un brunch speciale all’Ipm Gran finale del corso di pasticceria Il cooking show per l’autostima

Budini, crocchette e timballi in tavola all’Istituto penale minorile di Pontremoli per l’esame conclusivo del corso professionale di “Pasticceria-bakery“ tenuto dal professor Christian De Vito dell’Istituto statale Marconi di Viareggio. Alla prova finale i convenuti hanno potuto assaggiare prodotti di panetteria e pasticceria realizzati dalle ragazze dell’Ipm, arricchiti da sapori e profumi delle specialità locali Slowfood gentilmente offerti dai proprietari del “La Gallina Cubista“ di Pontremoli.

Il brunch offerto è un pasto che è una via di mezzo tra una prima colazione e un pranzo, ma la varietà di ben 14 pietanze ha allietato palati e olfatto di tutti i commensali. Al test di fine corso hanno partecipato la direttrice dell’istituto Domenica Belrosso, la vice Tiziana Di Donna, il sindaco Jacopo Ferri, don Giovanni Perini, il responsabile del pronto soccorso della Lunigiana Luigi Bertolini e naturalmente il docente De Vito assieme a educatori e personale di sorveglianza. Il corso si è concluso con un cooking show in cui le giovani aspiranti pasticcere hanno dato dimostrazione pratica della propria preparazione e passione. Entusiasti tutti coloro che hanno potuto assaggiare le pietanze e i menù preparati. I laboratori che si svolgono all’interno dell’Ipm rappresentano misure di orientamento e percorsi di formazione per l’inclusione e l’autonomi per le giovani ospiti. "Una doverosa attenzione a ogni forma di fragilità, per contrastare l’emarginazione sociale e favorire, attraverso il lavoro, il reinserimento nella comunità - ha detto il sindaco Ferri intervenendo al momento conclusivo -. Sono davvero importanti questi momenti formativi a sostegno dell’inclusione attiva delle persone svantaggiate, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione, la partecipazione e migliorare l’occupabilità. E’ l’occasione per acquisire, ed eventualmente recuperare, abilità e competenze individuali per potenziare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, per crescere, per autorealizzarsi e soprattutto per poter operare attivamente nella società". Ma sono numerose le attività che vengono svolte all’interno dell’Ipm. Recentemente in occasione del Premio Bancarellino, il Palazzo del Tribunale ha ospitato ospita un grande evento espositivo, patrocinato dal Comune, dal titolo ’Arke’.

Una mostra itinerante che ha esposto le opere delle giovani celebrando la tappa finale di un percorso artistico a cura dell’associazione La Poltrona Rossa. E sono state loro a creare i segnalibri donati a tutti gli scrittori finalisti del Premio Bancarella.E non è la prima volta che queste ragazze affiancano gli organizzatori delle tante iniziative che si svolgono in città e dintorni. Partecipano con successo anche al "Campionato di Giornalismo" ideato dal nostro giornale, iniziativa che coinvolge da tanti anni gran parte degli istituti scolastici provinciali. Poi c’è l’attività teatrale considerata non solo un’azione ricreativa ma un mezzo di formazione. Il prossimo appuntamento andrà in scena dal 27 al 30 settembre alle 21 al Teatro della Rosa di Pontremoli e con matinèe per le scuole il 27 e il 28 alle 10. Sì intitola “Il dente del pre-giudizio“.

Natalino Benacci