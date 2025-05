Amministrazione a misura di bambino grazie all’istituto Innocenti

I servizi comunali dedicati a bambini e adolescenti saranno migliori e più efficaci grazie a un nuovo progetto pedagogico. Si tratta della nuova iniziativa del settore Cultura, che in questi giorni ha siglato un accordo con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, da anni al fianco degli enti locali per la formazione del personale educativo. L’Istituto degli Innocenti di Firenze è una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all’accoglienza dei bambini, alla loro educazione e tutela. L’ente e il Comune di Carrara con questo progetto intendono collaborare per dare vita ad attività di formazione e promozione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio carrarese. L’accordo che avrà una durata di 12 mesi prevede una serie di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dei servizi educativi per i più piccoli.

Il Comune di Carrara e l’Istituto degli Innocenti collaboreranno per mettere a disposizione dati, risorse e competenze professionali utili allo svolgimento delle attività previste. Tra le principali iniziative previste dell’accordo c’è lo sviluppo di un nuovo progetto pedagogico comunale. Nello specifico sarà istituito un tavolo tecnico, supportato da esperti dell’istituto degli Innocenti, per definire un documento che orienterà le politiche educative comunali. Per realizzare questo step sono previsti cinque incontri in presenza. A seguire ci sarà un percorso formativo rivolto alle educatrici, un corso di 15 ore rivolto a 65 maestre dei servizi educativi del Comune di Carrara, incentrato sull’uso delle fiabe come strumento per l’educazione emotiva dei bambini. La fase conclusiva dell’accordo prevede invece la realizzazione di un convegno nazionale all’interno del quale l’istituto degli Innocenti collaborerà con gli uffici del Comune di Carrara per organizzare un evento dedicato ai servizi educativi per la prima infanzia.