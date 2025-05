Arrivano 1 milione e 700mila euro per la ricostruzione post alluvione

La giunta regionale nella seduta di lunedì a Firenze ha approvato una serie di interventi in aree diverse delle province toscane, tra cui lo schema di Accordo di programma tra Regione e Comune di Aulla, relativo al contributo straordinario di 1 milione e 700mila per interventi come anticipato di ricostruzione e riqualificazione. "Si tratta – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – dell’accordo di programma per Aulla, dove con l’auditorium si compie l’ultimo dei grandi lavori seguiti all’alluvione del 2011: questo milione e 700mila euro servirà per auditorium, palestra, idrovora, insomma per tutta una serie di interventi che accompagnano la riqualificazione dell’importantissima cittadina, capoluogo della bassa Val di Magra in Lunigiana – conclude – Grazie alla delibera approvata sigleremo un Accordo di programma il 30 di maggio con il sindaco di Aulla, Roberto Valettini". Le risorse necessarie per l’attuazione dell’Accordo tra Regione e Comune di Aulla sono così articolate: 150mila euro annualità 2024, già impegnate e liquidate a favore del Comune; 1 milione e 200mila euro disponibili el bilancio di previsione 2025-2027, per il 2025; 150 mila euro disponibili del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026; 200mila euro disponibili del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2025.