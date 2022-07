Un brucogelato colorato alla scuola di Bedizzano Un mosaico per Valentina

Un mosaico per ricordare Valentina. Oggi alle 19 alla scuola dell’infanzia di Bedizzano che porta il nome di ‘Valentina Giumelli’ sarà svelato l’opera ‘Brucogelato’ realizzata dagli studenti dell’Accademia di Carrara coordinati da Enzo Tinarelli. Il mosaico è ispirato da un disegno della stessa studentessa scomparsa nel tragico incidente alll’aeroporto di Linate. All’epoca, l’8 ottobre del 2001, Valentina Giumelli aveva 26 anni e da Milano era in partenza per un viaggio studio in Danimarca. Purtroppo però l’aereo su cui viaggiava si scontrò contro un Cessna privato entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell’aeroporto milanese. Da allora i genitori, Claudio, all’epoca docente all’Accademia, e l’artista e docente di storia dell’arte Serena Pruno hanno dedicato la loro vita alla beneficenza fondando la onlus ‘Per Valentina’. "L’Accademia – spiega lo stesso Tinarelli – ha colto la mia proposta di fare della realizzazione di un’opera in mosaico da parte degli studenti una esperienza collettiva di lavoro didattico per un edifico pubblico e, allo stesso tempo, ricordare la figlia di un ex collega dell’Accademia e della pittrice Serena Pruno. Il mosaico è stato collocato nella parete esterna della scuola affinché tutti lo possano vedere". Si tratta di un’opera alta 90 centimetri e lunga quasi due metri e mezzo. Il mosaico è stato realizzato in tecnica diretta con smalti veneziani e "adatto iconograficamente all’edificio per l’infanzia". Lo sviluppo del lavoro è stato seguito in collaborazione con la mamma di Valentina, Serena Pruno, "che ha accolto con felicità questa iniziativa fornendo assistenza". Vicino al mosaico sarà posta una targhetta con i nomi degli studenti, oltre che del loro insegnate, che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera: Alice Cortopassi, Beatrice Biasin, Li Kailu, Guo Qianwen, Tu Anyu, Chen Hao, Lin Xinyuil. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal direttore dell’Accademia Luciano Massari e dalla preside dell’istituto comprensivo ‘Carrara e paesi a monte’ Silvana Vinciguerra.