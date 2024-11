Un biglietto di andata per il futuro. I premi della Fondazione Marmo

Importanti contributi della Fondazione Marmo agli studenti meritevoli della provincia. La cerimonia di consegna dei premi in denaro che serviranno a garantire l’uguaglianza culturale a tanti giovani, fornendo opportunità di formazione e di studio universitario ai meritevoli, oltre che valorizzare il manufatturiero del lapideo con particolare attenzione alle nuove tecnologie, si è svolta ieri mattina nella sede di Confindustria. Si tratta del progetto Eccellenze apuane, che ha previsto 80mila euro destinati agli studenti che si sono distinti alla maturità, a coloro che sono usciti con la lode, a chi potrà effettuare il quarto anno delle superiori all’estero grazie al sostegno di Fondazione marmo e di Lumina Energia e Azimut Benetti, ai numerosi progetti di sostegno all’istituto per il marmo ’Tacca’ e ai licei scientifici. Nell’occasione è stata consegnata la seconda tranche dell’assegno di 4mila euro ai vincitori della scorsa edizione Gianni Dell’Amico, Silvia Profeti, Feerica Sgadò. Il premio Lode consiste invece in un contributo del valore complessivo di 20mila euro suddiviso tra i 19 diplomati con lode. Il Campus 2024 ha visto invece l’assegnazione di 5 borse di studio ad Alberto Paglini (uscito dall’Itis), Ritamay Ranali pianista del ’Palma’, Gaia Fanchiotti, del liceo classico ’Repetti’, Engi Carlotti del liceo linguistico e Alessandro Martinelli, futuro ingegnere aerospaziale, cui è andato il premio di Cgt Caterpillare consegnato dalla presidente Sandra Bohm.

Alla premiazione, moderata dalla giornalista Cristina Lorenzi, oltre ai padroni di casa Bernarda Franchi (presidente della Fondazione Marmo) e Matteo Venturi, direttore di Confindustria Massa Carrara, c’erano la vicepresidente della Provincia Maria Grazia Tortoriello, la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli e l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. L’onorevfole Amdrea barabotti ha salutato con un video messaggio. Presenti tutti orgogliosi di esserci gli studenti meritevoli e le dirigenti scolastiche Ilaria Zolesi del Polo artistico e Stefania Figaia, dirigente del liceo scientifico Fermi di Massa e del Marconi di Carrara. Entrambe hanno illustrato risultati e opportunità della collaborazione con la Fondazione marmo. È intervenuta con un videomessaggio dalal Colobia Adele Conti, con il progetto Inecultura. La studentessa, iscritta al liceo artistico Gentileschi, sta facendo un anno di studi in Colombia. Hanno illustrato le potenzialità dei soggiorni all’estero le volontarie di Intercultura Laura Ceccherini e Lorenza Marchesini. "Oggi siamo qua per premiare la vostra volontà, la vostra eccellenza – ha detto Bernarda Franchi –. La Fondazione sostiene la formazione e la comunità e fin dalla sua nascita è stata vicina alla scuola e agli studenti. Ogni nuova edizione si arricchisce di nuove borse di studio e di nuovi partner. La Fondazione vuole valorizzare il capitale umano e il futuro delle nuove leve".

"Ringrazio la Fondazione marmo per questa iniziativa di formazione pubblica – ha aggiunto la sindaca Arrighi –. Un investimento per il futuro dei ragazzi e per il nostro. Questo progetto è veramente importante perché valorizza chi contribuirà alla crescita del territorio. Raggiungerete traguardi importanti, nella vita senza impegno e costanza non si raggiunge nulla". "Siete delle belle menti e avete già fatto tante scelte e sacrifici – ha concluso Maria Grazia Tortoriello –. Studiate con metodo e siate affamati e curiosi di sapere". Anche Matteo Venturi si è voluto congratulare con i ragazzi augurando loro un futuro radioso, "molti di voi hanno già dimostrato di essere eccellenti, continuate su questa strada", ha detto il presidente delegazione Massa-Carrara Confindustria Toscana Centro e Costa.