Un bando per il turismo. Pioggia di contributi a circoli e associazioni

I progetti delle Pro loco penalizzati dal bando comunale di promozione turistica. Nonostante i progetti siano stati considerati validi non prenderanno un centesimo per realizzarli. Parliamo del bando pubblico per la concessione di contributi economici per progetti culturali e di promozione del turismo, che prevedeva lo stanziamento di 75mila euro. A farne le spese saranno la Pro Loco Fossola Moneta che aveva chiesto fondi per realizzare degli eventi estivi, picche anche per la Pro loco ’Le vie dell’arte Carrara’ che avrebbe voluto organizzare la seconda edizione della mostra ‘Arte in negotium’. Maglia nera anche i progetti presentati dalla Pro Loco di Bedizzano per la cartellonistica per informazione turistica e brochure, e della pro loco Fontia per l’iniziativa Hill 366, che si proponeva di realizzare pannelli informativi. Al contrario la Pro loco di Marina prenderà 13mila euro per organizzare gli spettacoli estivi, mentre quella di Avenza sulla via Francigena altri 12mila per ‘Avenza medievale’. Queste invece le altre associazioni che hanno ottenuto ifondi: 5mila euro al comitato Pro Torano per ‘Torano notte e giorno’, 2mila all’associazione Futura per il ‘Futura festival’, 2mila all’Accademia Albericiana per il progetto ‘Tra storia e poesia a Carrara’, 500 euro al festival organistico Apuano dell’associazione musicale Cesar Franck, altri 500 all’associazione Artemisia per ‘Marmorie: marmo e memorie, un dialogo tra passato e presente, 2mila all’associazione Qulture per la quarta edizione della rassegna ‘Il pensiero Lib(e)ro’, 1.500 euro al Club fotografico Apuano per ‘Carrara fotografia 2025’, 500 al coro ‘rosa’ delle Apuane per la terza edizione della rassegna, 500 euro, pari alla concessione gratuita del teatro degli Animosi, per la rassegna di musica da Camera. E ancora: 5mila euro al club per l’Unesco ‘Carrara dei marmi’ per il premio ai giovani scultori, 10mila agli ’Amici della lirica’ per la quinta edizione del concorso ‘Marmo all’opera’, 9mila all’Aps ‘Oltre’ per ‘Carrara studi apertyi’. Seguono l’associazione ‘La nave Europa’ (550 euro) con ‘Moby prince 3,0’, l’Arci di Massa Carrara (500) per ‘Carrara incontra l’Africa’, ‘Organ in progress’ (500 euro) per il ‘Carrara organ festival’ e l’associazione filarmonica Verdi (10mila) per le esibizioni della banda musicale cittadina.

Alessandra Poggi