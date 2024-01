Un anno e mezzo per completare le opere al mare

Mentre in zona industriale bisogna ancora progettare l’adeguamento dei ponti sul Ricortola, nella zona a mare prosegue l’adeguamento del torrente, in particolare per l’adeguamento delle sezioni dell’alveo sotto i 5 ponti già realizzati dal Comune in passato. Verso la fine dell’anno la Regione ha affidato alla società Hs Ingegneria Srl di Empoli i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento ‘adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune’ per poco meno di 120mila euro rispetto all’appalto complessivo di adeguamento delle sezioni che vale oltre 2,8 milioni di euro. Si tratta del secondo lotto di intervento, dopo che il primo era già stato appaltato e realizzato nella zona più vicina alla foce per 2,5 milioni di euro. Un secondo intervento necessario per il proseguimento verso monte dell’opera di messa in sicurezza. Il progetto esecutivo del secondo lotto di adeguamento dell’alveo era stato approvato a giugno. La durata del cantiere, prevista dalla Regione, è di 480 giorni, un anno e mezzo per completare le opere.