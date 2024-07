Un ‘Amor Clandestino’ nel singolo di Ilary Z

Un nuovo traguardo per l’artista apuana Ilary Z che ha da poco pubblico il nuovo singolo “Amor Clandestino”, canzone che già promette di far ballare ma che esplora anche alcune delle bellezze di Carrara. Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, è cantante ma anche istruttrice di zumba, fitness, coreografa e ballerina. Il suo canale Youtube ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Ora il nuovo singolo, chiamato “Amor Clandestino”, è una combinazione unica di urban latin e romantic latin, è un viaggio visivo in alcune delle meraviglie di Carrara, tra cui lo Studio d’Arte Cave Michelangelo e il ristorante Rebacco. Nel videoclip Ilary è immersa in un ambiente ricco di sculture e opere d’arte, mentre Rebacco fa da sfondo a momenti più intimi e conviviali. Ad accompagnare la cantante è il corpo di ballo della ‘2H Project’, scuola di danza di Carrara fondata e diretta da Lucia e Arianna Bianchi. "Carrara è un luogo magico – dice Ilary Z – Le cave di marmo e gli studi d’arte raccontano una storia di bellezza e tradizione che si sposa perfettamente con il messaggio della mia canzone". E ringrazia, oltre ai suoi fan, "il videomaker Angelo Iannattone e il suo team, la fotografa Laura Grossi e tutte le persone che hanno contribuito: Mides Parrucchieri, Sofia Gassani per il make up, lo studio di danza 2H Project, Rebacco di Carrara e lo Studio Michelangelo della famiglia Barattini".