Un ambulatorio sempre più... sportivo

Salto di qualità per l’ambulatorio medico sportivo della Pubblica Assistenza. All’interno del polo attrezzato di via Nazario Sauro 68, a Marina, ora si eseguono anche visite medico sportive di secondo livello. L’ambulatorio, inaugurato un anno fa e già aperto per i tesserati under 14 e per gli amatori di ogni età, oggi è in grado di fornire il certificato di idoneità anche agli atleti agonisti. Il responsabile del servizio è il dottor Pietro Teneggi, quasi un’istituzione in città nell’ambito della medicina sportiva. Teneggi è conosciuto per il lungo trascorso all’interno dell’Asl apuana come responsabile dell’unità operativa medicina dello sport, è stato per anni il medico sociale della Carrarese calcio e della Spintermar. "Ho deciso – racconta – di aderire perché mi piace il mio lavoro, ero in pensione da un anno, ma ho ancora il desiderio di fare la mia parte" racconta il medico.

Uno staff di professionisti – medici e infermieri – opera all’interno dell’ambulatorio di via Sauro, su cui la Pubblica Assistenza ha fatto investimenti importanti in termini di strumentazioni, funzionali

anche per gli atleti diversamente abili. "L’obiettivo – spiega la dottoressa Rigoletta Vincenti, direttore sanitario della struttura – è rendere questo centro un punto di riferimento per tutta la comunità. Dare spazio alla medicina sportiva significa aprire le porte anche ai più giovani e nell’arco dell’anno abbiamo ottenuto dei buoni riscontri, in termini di numeri, già con le visite diprimo livello. Ora il nostro ambulatorio è a disposizione anche degli atleti agonisti. Sport e salute sono complementari e questo progetto – ricorda la pneumologa – nasce con l’idea di rendere i servizi sanitari più accessibili, puntando sulla diffusione di buone abitudini, come fare attività fisica e sottoporsi a controlli periodici".

La visita agonistica comprende, oltre all’esame clinico e all’elettrocardiogramma (previsti già nell’ambito del primo livello), anche il test da sforzo, la spirometria e l’esame delle urine. La Pubblica Assistenza, come ente senza fini di lucro, reinveste il ricavato dei servizi – al netto delle spese – nelle proprie attività. Tradotto: rivolgersi all’ambulatorio dell’associazione per la visita medico sportiva significa dare un contributo concreto – il 40% del costo sostenuto – per attrezzare le ambulanze, sostenere l’impiego e la formazione dei volontari. Un modo, insomma, per rafforzare il welfare e finanziare servizi utili per tutta la cittadinanza.

Il costo della visita di primo livello è di 40 euro; per la visita agonistica la spesa è di 58 euro per gli atleti under 40 e di 75 euro per gli over 40. Le associazioni sportive e le palestre possono accedere a convenzioni che consentono di contenere il prezzo a beneficio dei propri tesserati. "Come ente no-profit – spiega il presidente della Pubblica Assistenza, Fabrizio Giromella – ci sentiamo tenuti alla massima trasparenza anche sui tariffari dei servizi che svolgiamo. Chi ci sostiene deve sapere come ci finanziamo e come impieghiamo le nostre risorse". Per prenotare la visita medico sportiva, basta chiamare l’accettazione al numero 0585 633.333, dal lunedì al venerdì 8/20 e il sabato dalle 8/14.