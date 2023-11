Un altro ’polmone verde’. Tutti a lezione da Barlucchi. Grande festa con le scuole

Grande festa con le scuole al convento dei Cappuccini di Massa per la Giornata degli alberi. Padre Gianfranco del convento l’agronomo Giulio Barlucchi hanno accolto gli studenti nel grande giardino da poco riaperto alla cittadinanza condividendo con loro la conoscenza dello spirito di San Francesco di amore per la natura declinato in tutte le sue forme, soprattutto per la difesa, cura e rispetto. Barlucchi ha illustrato l’importanza dell’albero nel sistema ambientale. Le classi 3ª, 4ª e 5ª della primaria di Mirteto, circa 60 studenti, dell’Istituto comprensivo Massa 6, accompagnanti dalle insegnanti Marilla Bertoli, Stefania Lippi, Paola Bellè, Mara Galvani, Barbara Grande e Liana Angelotti, hanno fatto visita al convento alla scoperta degli spazi verdi, di produzione: orto, zone arboricole e bosco. Gli alunni, con l’aiuto di Barlucchi, hanno messoa dimora piante rappresentative e piante da frutto di nuova produzione.

Non è mancato un momento di riflessione sul denso tema dell’aggressività e una pianta, i bambini hanno voluto dedicarla, come segno di solidarietà, a Giulia Cecchettin, la giovane studentessa recentemente uccisa. Al Convento erano presenti anche gli studenti del Meucci di Massa accompagnati dai loro insegnanti Chiara Pecorella, Niccolò Bianchi, Alessandro Grassi e Pierluca Ricci. La classe 4ª dell’istituto tecnico, con indirizzo agrario, svolge periodicamente attività pratiche e lezioni teoriche all’aperto su aree di coltivazione adiacente al convento. Ne è nato un connubio affascinante dove i giovani futuri tecnici si sono adoperati a insegnare ai bambini delle elementari le tecniche di taleggio e le tecniche di trapianto di nuovi alberi da frutti per la futura area arboricola che entrerà in produzione a breve.

È emerso un grande interesse globale per la difesa e la cura del verde e delle piante, nonché la volontà di perseguire la difesa e lo sviluppo ambientale. L’esperienza ha riscontrato grande soddisfazione tra gli organizzatori e tra gli operatori dell’associazione Padre Damiano che da tempo promuove queste iniziative per la riscoperta delle aree verdi del convento e del loro sviluppo.