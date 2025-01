Un aiuto dalla musica. Il brano di Lagomarsini e la voce di 3 calciatrici per i bimbi maltrattati

Una canzone come simbolo di speranza. Pochi minuti di musica in cui tre voci femminili cantano con l’obiettivo di provare a fare la differenza, aiutando per quanto possibile i bambini dello Sri Lanka nella costruzione di un futuro migliore. “Papà” e principale ideatore del progetto artistico di beneficenza è il cantautore e produttore apuano Alberto Lagomarsini, da tempo in prima linea con iniziative ed eventi pensati per strappare un sorriso, o più semplicemente, creare situazioni aggregative e di coesione intorno alla tanto amata musica. Per Lagomarsini anche un passato di autore musicale di importanti trasmissioni tra cui ‘Striscia La Notizia’ e ‘Quelli che il calcio’.

Il progetto di beneficenza era partito diversi anni fa nella testa di Lagomarsini, ma solo negli ultimi tempi è riuscito a trovare attuazione grazie al coinvolgimento di alcune personalità del mondo dello sport nazionale; in questo caso dello sport declinato al femminile. Se Lagomarsini ha infatti ideato il testo e la musica del brano benefico, la voce delle calciatrici Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Martina Rosucci, ha permesso di portare a termine il progetto musicale, culminato con la realizzazione del singolo ‘Calci a un pallone’, già disponibile sulle principali piattaforme online musicali come Amazon Music, iTunes, Spotify, Deezer e Tik Tok, più il videoclip presente sui canali social delle calciatrici. Il ricavato del singolo sarà devoluto per una nobile causa: a favore delle bambine e dei bambini dello Sri Lanka vittime di abusi e di abbandono.

A novembre Lagomarsini insieme alle tre calciatrici, tutte e tre nel giro della Nazionale di calcio femminile, si sono dunque ritrovati in sala di registrazione per creare il singolo. Un lavoro diviso tra Carrara, Milano e Torino e che ha portato alla pubblicazione del singolo ora online. "Già da tempo pensavo a un progetto del genere – ha spiegato Lagomarsini – e da appassionato di sport ho pensato di coinvolgere alcune delle ragazze più note del movimento calcistico femminile. La loro adesione al progetto è stata completa, dimostrando subito tanto entusiasmo giù durante le fasi di preparazione e registrazione in sala. La musica ha questa capacità di unire e lanciare messaggi importanti e spero vivamente che il progetto possa contribuire attivamente al benessere di quei bambini. Vorrei ringraziare inoltre chi ci ha supportato nel progetto: Marmo Canaloni, Studio Cimino Luca Consulenti del lavoro, Autocarrozzeria Marcuccetti e la trattoria Lo Storno".

Il brano, che parla di passione per il calcio, scritta e musicata da Lagomarsini, è prodotta dal maestro Vladi Tosetto, mentre le riprese del video clip sono di Luca Michi, con Angelo Iannattone che si è invece occupato della fase di editing. Il progetto è portato avanti dalla fondazione solidale ‘Specchio dei Tempi’ di Torino a supporto del villaggio di Matara, sulla costa meridionale dello Sri Lanka, diventato nel tempo un centro di accoglienza per minori vittime di abusi per volere del governo dello Sri Lanka.