Uisp, successo dei campionati per l’avviamento

Successo al campo scuola di Marina per la terza edizione dei campionati Uisp per l’avviamento dei ragazzi all’atletica leggera. Grande partecipazione, soprattutto nei settori esordienti, pulcini e ragazzi, con interessanti prestazioni tecniche in vortex, velocità, salto in lungo, alto e staffette 8x50 metri. I campionati si sono svolti nella Giornata mondiale contro il cancro e per questo tutti gli atleti hanno partecipato alle gare con un solo numero di pettorina, il 45521 dedicato alla campagna di donazione a favore dell’Airc. Grande partecipazione anche dei genitori che durante le premiazioni hanno aderito con un contributo alla ricerca.

Il prossimo appuntamento è per il 27 febbraio (campo scuola, ore 9.30) per la quarta edizione. Sabato 17, invece, la White Marble Marathon organizza la prima corsa in maschera dei bambini (campo scuola, ore 14.30) con gare di velocità (40, 50, 60 e 80 metri), lanci (vortex e disco), salti (alto, lungo e asta), corsa a ostacoli (40, 50, 60 e 80 metri). Info: tel. 339 2682681 (Mauro Fantoni).

ma.mu.